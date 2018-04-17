МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2019 році

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році до 3,3%, йдеться в огляді світової економіки, оприлюдненому МВФ 17 квітня. Раніше у фонді прогнозували, що ріст ВВП України у 2019 році складе 4%.

Водночас МВФ зберіг прогноз росту ВВП на 2018 рік на рівні 3,2%.

У Міжнародному валютному фонді вважають, що темпи інфляції у 2018 році прискоряться до 11%, а в 2019 році вони складуть 8%.

Уряд, зі свого боку, прогнозував, що ВВП України у 2018 році зростатиме на 3%, у 2019 році – на 3,6% і в 2020 році – на 4%.

Також Кабінет міністрів давав свій прогноз щодо інфляції: у 2018 році передбачалося уповільнення інфляції до 7%, у 2019-му – до 5,9% і в 2020 – до 5%.