Антикорупційний суд – чи є небезпека «зовнішньго управління» Україною?

Навіщо Україні Антикорупційний суд? Чи справді його створення, якщо враховувати вимоги західних партнерів України, призведе до зовнішнього управління країною? Чи зможе Україна впоратися зі своїм фінансовим становищем без грошей МВФ, якщо не виконає вимогу щодо Антикорупційного суду? Ці питання у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников обговорював з експертом-міжнародником, директором Центру «Нова Європа» Альоною Гетьманчук та економістом, радником президента України Ігорем Уманським.