НБУ: найближчий час буде вирішальним для рішень, які важливі для співпраці з МВФ

У Національному банку України наголошують, що найближчий час буде вирішальним для ухвалення рішень, важливих для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Ці реформи ( у рамках програми розширеного фінансування МВФ) критичні як для збереження макрофінансової стабільності, так і для забезпечення довгострокового економічного зростання в Україні. Найближчий час буде вирішальним для ухвалення рішень, важливих для продовження співпраці з офіційними кредиторами України», – йдеться у повідомленні НБУ.

У Нацбанку зауважують, що необхідність співпраці останнім часом лише посилилася з огляду на ускладнення доступу країн, що розвиваються, до глобального ринку капіталу.

Крім того, у НБУ зауважують, що інфляція в Україні продовжуватиме знижуватися у разі поступу в здійсненні структурних реформ, зокрема в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

За даними регулятора, у квітні-травні інфляція, як і прогнозувалося, продовжувала знижуватися.

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У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.