Верховна Рада готова до другого читання законопроекту про антикорупційний суд

Депутати Верховної Ради України 23 травня можуть розпочати друге читання президентського законопроекту про антикорупційний суд. Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, відкриваючи ранкове засідання, повідомила, що в залі зареєструвалися 344 депутати.

22 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про необхідність 23 травня розпочати розгляд законопроекту про антикорупційний суд у другому читанні. За словами Парубія, порівняльну таблицю до законопроекту аппарат парламенту мав підготувати до ранку 23 травня.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя 21 травня підготував законопроект до другого читання. Як повідомив голова комітету Руслан Князевич, серед іншого, врахована пропозиція вилучити з тексту законопроекту згадки про проведення експертизи на поліграфі.

За його словами, також погоджена позиція, що для початку роботи суду необхідне призначення 35 суддів, з яких 10 повинні бути суддями апеляційної інстанції.

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У Міжнародному валютному фонді минулого тижня наголосили на важливості схвалення законопроекту про антикорупційний суд. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про антикорупційний суд. За даними активістів, уже 5 засідань поспіль профільний парламентський комітет не розглядає законопроект про антикорупційний суд.

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.