Мінґареллі закликає якнайшвидше створити антикорупційний суд

Голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі закликає Україну якнайшвидше створити Антикорупційний суд.

За його словами, наразі з українською владою обговорюється створення Антикорупційного суду.

Мінґареллі наголосив, що для економічного зростання Україні вкрай важливо здійснити важливі реформи у сфері верховенства права і боротьби з корупцією.

«Якщо ви хочете створювати необхідну кількість робочих місць, важливо досягти показників економічного зростання на рівні близько 5-6%. Для цього ви повинні залучити іноземних інвесторів, але іноземні інвестори прийдуть лише за умови, якщо вони відчують, що їх дотримуються права власності. І для цього ви по-справжньому повинні домогтися прогресу у боротьбі з корупцією... Томи ми наполягаємо в нашому діалозі з владою цієї країни на необхідності зробити більше у сфері боротьби з корупцією і верховенства права», – додав він.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Перед цим голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів підтримати цей законопроект. Він зауважив, що всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Загалом у парламенті були зареєстровані чотири законопроекти про антикорупційний суд.

Раніше Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про Антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи».

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.