Депутати з корупційним минулим гальмують рішення про антикорупційний суд – Юрчишин

Народний депутат Валерій Карпунцов сумнівається, що закон про антикорупційний суд ухвалять цього тижня, адже до нього внесли чимало правок, які ще не починали розглядати. Натомість голова Transparency International Україна Ярослав Юрчишин запевняє: більшість правок дублюються і насправді треба розглянути щонайменше 15. Однак гості ефіру погоджуються в тому, що деякі народні депутати не зацікавлені у створенні антикорупційного суду.

Шанси, що цього тижня ухвалять закон про антикорупційний суд – 50 на 50, вважає політолог Сергій Таран.

Питання, яке має не менше значення – коли зможе запрацювати антикорупційний суд

«Критично, щоби це було ухвалено якомога швидше, тому що це питання низки численних міжнародних перемовин. Ще друге питання, яке має не менше значення – це коли зможе запрацювати антикорупційний суд у випадку ухвалення закону про нього. Одна річ, якщо за нього буде проголосовано, а коли він реально може запрацювати – це ще інше питання. Я сподіваюся, що він запрацює вже цього року, але це теж буде величезним викликом, тому що термін того, коли він може запрацювати, теж може бути предметом дискусій», – міркує Таран.

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин висловлює сподівання, що до четверга парламентарі зможуть порозумітись щодо законопроекту про антикорупційний суд.

Зараз, за словами антикорупціонера, основна боротьба точиться навколо права голосу міжнародних експертів щодо затвердження суддів антикорупційного суду. За його словами, участь представників міжнародної професійної спільноти дозволяє знизити рівень корупції.

Голова TI зауважує, що антикорупційний суд має значення для всієї судової реформи.

Нам потрібен приклад успішності

«Судова реформа загалом відбувається, але далеко не в тих швидкостях і не з тими якостями, які ми обіцяли нашим міжнародним партнерам і українська влада обіцяла українському суспільству.

Тому нам потрібен приклад успішності».

Народний депутат від фракції БПП, член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов не настільки оптимістичний щодо ухвалення законопроекту цього тижня.

За наявності політичного консенсусу можливе навіть неможливе

«За наявності політичного консенсусу можливе навіть неможливе, не дивлячись на кількість правок і всього іншого, тому як може бути, так і не може бути. Але я схиляюсь до того, що, скоріш за все, це нереалістичний прогноз, щоб на цьому тижні був розглянутий, бо, наскільки мені відомо, ще комітет навіть не засідав у плані розгляду правок», – зізнається Карпунцов в ефірі Радіо Свобода.

Ярослав Юрчишин заспокоює: комітет має розглянути не так багато правок, як може здатись на перший погляд.

1900 правок, дуже часто це просто правки, аби затягнути процес

«Вони вибирають з усього потоку понад 1900 правок, з яких не всі є продумані, дуже часто це просто правки, аби подати і затягнути процес. Отже, вибираються фактично ті правки, які мали б привести у відповідність як із рекомендаціями Венеційської комісії, так і з Конституцією та законодавством України», – пояснює експерт. За даними Transparency International, суттєвих правок до законопроекту не більше ніж 15.

Посилаючись на свої джерела в Адміністрації президента, Юрчишин запевняє, що й там налаштовані позитивно щодо ухвалення закону.

Втім, такий настрій панує не всюди, зазначає Карпунцов.

У багатьох депутатів немає політичної волі до ухвалення цього закону

«У багатьох народних депутатів немає своєї політичної волі до ухвалення цього закону. Коли Верховна Рада голосувала останнього разу, деякі колеги не голосували. Кажу: чого ви не голосуєте? Вони: дивись – НАБУ, НАЗК, антикорупційний суд, ДБР, прокуратуру реформуємо, Нацполіція, бюро фінансових розслідувань – скільки вам ще органів потрібно? Навіть такі є аргументи, щоб не підтримувати позитивні голосування», – нарікає він.

Юрчишин погоджується, що деякі парламентарі особисто не зацікавлені в появі антикорупційного суду.

Деякі депутати будуть усіляко гальмувати процес

«Деякі депутати, особливо ті, в яких є корупційне минуле, будуть усіляко гальмувати процес ухвалення закону про антикорупційний суд. Але в той же час із боку керівництва держави – президента, прем’єра, спікера – публічно неодноразово звучали заяви і кроки, щоб цей процес все-таки завершити без втрати якості, але якнайшвидше».

Серед правок, які зараз пропонують до законопроекту, антикорупціонер називає зміну юрисдикції антикорупційного органу – зараз під неї підпадають злочини вищих посадових осіб, що завдали бюджету збитків на мільйон гривень і більше.

«В діючому законі, наскільки мені відомо, є пропозиція понизити до 500 тисяч, щоб могла частина справ інших інституцій, таких як Національна поліція та ДБР, теж потрапляти до юрисдикції антикорупційного суду», – каже він.

Водночас експерт побоюється, щоб повноваження суду не стали заширокими і не паралізували його роботу.

«Щоб не повторилась ситуація, як зараз із Солом’янським судом, який розглядає справи НАБУ, і крім справ НАБУ розглядає ще інші кримінальні справи, і засідання, наприклад, у справі Насірова відбувається раз на місяць», – наводить приклад Юрчишин.

Валерій Карпунцов також сподівається, що до справ, з якими працюватиме новий суд, додадуть порушення електронного декларування. А на створення самого суду чекає протягом року з моменту ухвалення закону.

«При найоптимістичніших прогнозах, при тому, що вже сьогодні всі шукають приміщення і вже знають, де що будуть закупляти – це десь шість-вісім місяців. А так – десь до дванадцяти», – припускає депутат.

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