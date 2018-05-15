Експерти РПР закликають Раду прискорити підготовку законопроекту про Антикорупційний суд

Експерти антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ закликають Верховну Раду прискорити підготовку законопроекту про Вищий антикорупційний суд до розгляду у другому читанні.

В організації заявили, що комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя «фактично блокує» подальший розгляд законопроекту.

«За два місяці з моменту прийняття законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд» у першому читанні комітет збирався вже декілька разів. Проте члени комітету так і не розпочали підготовку законопроекту до другого читання та розгляд поданих поправок», – заявили в Реанімаційному пакеті реформ.

В організації заявили, що протягом двох тижнів після голосування за проект закону в першому читання депутати запропонували близько двох тисяч поправок до цього документа.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про Антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи».

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.