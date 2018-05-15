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15 Травень 2018, Київ 20:16
Новини | Політика

Експерти РПР закликають Раду прискорити підготовку законопроекту про Антикорупційний суд

Акція на підтримку Антикорупційного суду, Київ, 14 травня 2018

Експерти антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ закликають Верховну Раду прискорити підготовку законопроекту про Вищий антикорупційний суд до розгляду у другому читанні.

В організації заявили, що комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя «фактично блокує» подальший розгляд законопроекту.

«За два місяці з моменту прийняття законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд» у першому читанні комітет збирався вже декілька разів. Проте члени комітету так і не розпочали підготовку законопроекту до другого читання та розгляд поданих поправок», – заявили в Реанімаційному пакеті реформ.

В організації заявили, що протягом двох тижнів після голосування за проект закону в першому читання депутати запропонували близько двох тисяч поправок до цього документа.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про Антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи».

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

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