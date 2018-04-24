В ЄС розраховують, що Україна якнайшвидше скасує е-декларування для антикорупціонерів

В Європейському союзі закликають владу України дотриматися обіцянки і скасувати зобов’язання для антикорупційних активістів подавати електронні декларації. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це на «круглому столі» на тему «Чи може Україна виграти у своїй війні з корупцією» 24 квітня заявив Богуслав Гертруда, представник Європейської служби зовнішньої діяльності.

«Автоматичні перевірки задекларованих статків представників вищої влади проходять дуже низькими темпами. З іншого боку, накладення зобов’язання здійснювати електронне декларування на активістів громадянського суспільства не було відкликане до 1 квітня, яке було останнім терміном. Ми сподіваємося, що це таки станеться якомога швидше, як зобов’язалася Україна», – заявив представник Європейської служби зовнішньої діяльності.

За його словами, попри досягнення України на шляху антикорупційних реформ, ЄС продовжує стежити за подальшим втіленням змін у цій сфері.

У Брюсселі, за словами Гертруди, занепокоєні також зволіканням і невідповідністю законопроекту про антикорупційний суд вимогам «Венеціанської комісії».

Нині закон зобов’язує до 1 квітня певні категорії посадовців, держслужбовців подавати електронні декларації. Цього року цей обов’язок покладено і на активістів антикорупційних організацій.

Це викликало критику самих активістів, а також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила. У ЄС закликали скасувати цю норму. США назвали закон, який запроваджує обов'язок е-декларування для активістів, «каральним».

4 квітня комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту підтримати в першому читанні законопроекти, які стосуються скасування чи відтермінування подання е-декларування для антикорупційних активістів. 3 квітня Рада відмовилася включити ці законопроекти до порядку денного.