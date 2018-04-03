Рада не змогла включити до порядку денного скасування е-декларування для громадських активістів

Верховна Рада на ранковому засіданні 3 квітня не змогла включити до порядку денного законопроекти, якими пропонується скасувати норми про е-декларування для громадських діячів-антикорупціонерів. Депутати двічі голосував за включення цих законопроектів до порядку денного, але рішення підтримували не більш як 208 народних депутатів за необхідних 226.

Не голосувала у повному складі фракція «Опозиційного блоку», а також майже вся фракція Радикальної партії та група «Воля народу» («за» – лише по одному депутату).

Законопроект № 8209 пропонує встановити, що дія закону про запобігання корупції не поширюється на громадських активістів, які отримують кошти в рамках реалізації в Україні програм у сфері запобігання і протидії корупції. Також передбачається звільнення активістів від адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання декларацій.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул, повідомивши 1 квітня про завершення чергового етапу е-декларування, окремо згадав про електронні декларації, які цього року мали подати активісти антикорупційних організацій.

«На жаль, Верховна Рада до 1 квітня не спромоглася прийняти закон щодо скасування електронного декларування для активістів-антикорупціонерів... НАЗК в цьому питанні на боці громадських активістів щодо необхідності скасування надання декларацій тими громадянами, які займаються антикорупційними розслідуваннями», – відзначив чиновник.

Нині закон зобов’язує до 1 квітня певні категорії посадовців, держслужбовців подавати електронні декларації. Цього року цей обов’язок покладено і на активістів антикорупційних організацій.

Це викликало критику самих активістів, а також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила. У ЄС закликали скасувати цю норму. У заяві наголошується, що «неспроможність скасувати цієї вимоги… не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів».

Після оприлюднення цієї заяви у прес-службі Адміністрації президента повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що Петро Порошенко наполягає, щоб Верховна Рада скасувала e-декларування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував 3 квітня – після збігу строків (1 квітня) подання активістами декларацій – першим розглянути питання про скасування е-декларацій про доходи для громадських активістів.