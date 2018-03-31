НАЗК отримало понад 816 тисяч декларацій за 2017 рік – Мангул

У Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що третій етап електронного декларування відбувся. Про це на брифінгу опівночі 1 квітня заявив голова НАЗК Олександр Мангул.

«Починаючи з 1 січня до 1 квітня відбувся черговий етап е-декларування. На сьогодні подано понад 816 тисяч декларацій за 2017 рік. 10 квітня НАЗК проведе своє засідання, на якому ухвалить рішення щодо повної перевірки декларацій топ-чиновників», – відзначив голова НАЗК.

Він окремо згадав про електронні декларації, які цього року мали подати активісти антикорупційних організацій.

«На жаль, Верховна Рада до 1 квітня не спромоглася прийняти закон щодо скасування електронного декларування для активістів-антикорупціонерів... НАЗК в цьому питанні на боці громадських активістів щодо необхідності скасування надання декларацій тими громадянами, які займаються антикорупційними розслідуваннями», – відзначив чиновник.

Закон зобов’язує до 1 квітня певні категорії посадовців, держслужбовців подавати електронні декларації. Цього року цей обов’язок покладено і на активістів антикорупційних організацій.

Це викликало критику самих активістів, а також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила. У ЄС закликали скасувати цю норму. У заяві наголошується, що «неспроможність скасувати цієї вимоги… не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів».

Після оприлюднення цієї заяви у прес-службі Адміністрації президента повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що Петро Порошенко наполягає, щоб Верховна Рада скасувала e-декларування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував 3 квітня – після збігу строків (1 квітня) подання активістами декларацій – першим розглянути питання про скасування е-декларацій про доходи для громадських активістів.