Рада відмовилася розглядати проекти про відтермінування е-декларацій для активістів

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проекти законів про відтермінування подачі електронних декларацій про доходи громадськими активістами (№8120 та №8120-1).

Голова парламенту Андрій Парубій ставив це питання на голосування кілька разів.

Народний депутат Сергій Лещенко 14 березня зареєстрував законопроект (№8120), у якому пропонує до 2019 року відкласти обов'язок подання е-декларацій представниками громадських організацій, які беруть участь у оцінці виконання антикорупційних програм, здійснюють моніторинг антикорупційної політики в Україні.

Також голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов 21 березня зареєстрував альтернативний законопроект (№8120-1), яким пропонує до 1 липня 2018 року відкласти подання перших е-декларацій для антикорупційних активістів.

Особи, які зобов’язані подавати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня. На останній тиждень березня в народних депутатів запланована робота з виборцями.

23 березня 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами.

Президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону. Проте до цього часу зміни не узгодили.