Лігачова спростовує інформацію про домовленість Порошенка і активістів щодо е-декларування

Керівник громадської організації «Детектор медіа» Наталія Лігачова спростовує інформацію про досягнення домовленості між президентом України і представниками громадських організації щодо електронного декларування, зокрема, антикорупціонерів.

«Сказане Іриною Луценко, на мій погляд, не відповідає дійсності! Як учасник зустрічі з президентом 17-го січня, можу свідчити, що насправді такої домовленості з представниками ГО не було», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, спільна позиція представників громадських організацій полягає в тому, що потрібно скасовувати електронне декларування для антикорупціонерів і активісти готові до діалогу.

Напередодні представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко пропонує замінити обов’язкову подачу декларацій громадськими активістами на обов’язкове звітування. Як завила вона в ефірі телеканалу «Рада», про такий компроміс Порошенко домовився з представниками громадських організацій.

23 березня 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами.

Президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

У липні президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект (№ 6674) щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій, проте розгляд цього документа наразі відкладено.