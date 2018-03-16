Венеційська комісія: вимоги щодо е-декларування мають бути скасовані або суттєво зменшені

Венеційська комісія і ОБСЄ заявляють, що вимоги щодо електронного декларування антикорупційних активістів мають бути скасовані або суттєво зменшені. Про це йдеться у спільних рекомендаціях організаціях.

«Суворі вимоги до фінансової звітності та розкриття інформації для громадських активістів разом з жорсткими санкціями, як очікується, матимуть жахливий вплив на громадянське суспільство в Україні і повинні бути повністю вилучені або суттєво зменшені»,– заявляють Венеційська комісія і ОБСЄ/БДІПЛ.

Крім того, в організаціях зауважують, що надзвичайно важливо, щоб плани України щодо скасування вимог е-декларації для антикорупційних активістів були реалізовані до 1 квітня 2018 року.

«Новий режим фінансової звітності та розкриття інформації, якщо він буде введений, суперечить свободі об'єднань, праву на повагу до приватного життя та заборону дискримінації. Навіть якщо існують ознаки відмивання грошей, правильною відповіддю буде кримінальне розслідування проти конкретних НУО, а не вимоги до декларування. Венеціанська комісія та ОБСЄ / БДІПЛ не бачать необхідності в таких поправках і рекомендують їх або повністю, або принаймні суттєво зменшити», – йдеться у заяві.

Організації додають, що проекти поправок повинні проходити ефективні консультації за участю представників громадянського суспільства, на яких вплинуло б набуття чинності цим законодавством.

23 березня 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами.

Президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону. Проте до цього часу зміни не узгодили.

У липні минулого року президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроекти №6674 (про зміни до Закону про Громадські об’єднання) та №6675 (про зміни до Податкового кодексу), у яких передбачається посилення звітності неприбуткових організацій, зокрема, за освоєння міжнародної грошової допомоги, та відповідальності за помилки у таких звітах. Низка громадських організацій, зокрема правозахисних, назвала норми цих законопроектів дискримінаційними. Депутати ще не розглядали ці законопроекти.

Особи, які зобов’язані подавати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня.