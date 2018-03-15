Шимків: Рада має тиждень, щоб скасувати е-декларування для активістів

Верховній Раді залишився тиждень для скасування обов’язку подання електронних декларацій для антикорупційних активістів, повідомив заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Залишився один тиждень для скасування електронних декларацій для антикорупційних активістів та вирішення проблем електронного декларування наглядових рад державних підприємств та нерезидентів/іноземців. Реальних опцій небагато: зп №6674 (за основу і в цілому зі врахуванням зауважень Венеційської комісії), або зп №6271 (за основу і в цілому), але із додаванням змін щодо електронного декларування членами наглядових рад та нерезидентами», – написав Шимків на своїй сторінці Facebook.

Він зазначив, що можна внести правки з цих питань у закони, які на етапі другого читання, або взагалі відтермінування минулорічних «березневих «одіозних» правок для вирішення питання політично».

«Реально – це лише два дні на наступному тижні. Альтернатива – ганьба країни в міжнародному середовищі з 1 квітня. Сумно і прикро це», – вважає заступник голови Адміністрації президента.

23 березня 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами.

Президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону. Проте до цього часу зміни не узгодили.

У липні президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект (№ 6674) щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій, проте розгляд цього документа наразі відкладено.

Особи, які зобов’язані заповнювати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня.