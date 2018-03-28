ЄС закликає Раду повернутися до скасування е-декларування для активістів

Євросоюз закликає Верховну Раду повернутися до питання скасування для антикорупційних активістів обов’язку подавати електронні декларації.

«Верховній Раді слід повернутися до цього питання та якнайшвидше зняти зобов’язання подання декларацій про майновий стан з громадських активістів, обмеживши їхнє застосування лише до державних службовців», – йдеться у заяві комісара ЄС Йоганнеса Гана, яку оприлюднило представництво ЄС в Україні.

У заяві наголошується, що 1 квітня збігає строк подання активістами декларацій, українська влада не виконала взятого нею зобов’язання.

«Неспроможність скасувати поширення вимоги, встановленої для державних службовців, на представників громадянського суспільства не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів», – наголошує Ган.

Єврокомісар зауважує, що громадянське суспільство повинне мати можливість відігравати належну роль без зайвих перешкод і втручання.

«Мета системи декларацій про майновий стан полягає у тому, щоб сприяти попередженню корупції серед державних посадовців шляхом викриття їхнього потенційно необґрунтованого збагачення. Громадські активісти не є державними службовцями, а тому запровадження вимоги подання декларацій лише створює для них зайві обтяження та тиск і підіграватиме тим, хто прагне зруйнувати зусилля України ефективно боротися з корупцією», – додає Ган.

У березні 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами. Тоді президент України підписав цей закон і пообіцяв внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

Проте до цього часу зміни не узгодили. 22 березня Верховна Рада відмовилася розглядати проекти законів про відтермінування подачі електронних декларацій для активістів.

Особи, які зобов’язані подавати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня. На останній тиждень березня в народних депутатів запланована робота з виборцями.