Парубій пропонує розглянути питання скасування e-декларацій для активістів 3 квітня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує 3 квітня першим розглянути питання про скасування електронних декларацій про доходи для громадських активістів, інформує прес-служба парламенту.

Особи, які зобов’язані подавати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня.

«Сьогодні під час наради голови та представники фракцій і груп парламенту узгодили, що проведуть роботу у своїх фракціях, щоб ми спільно вийшли на позитивне рішення у декриміналізації статті про неподання електронних декларацій громадськими активістами та про скасування електронного декларування для громадських активістів», – сказав Парубій.

У прес-службі Адміністрації президента повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що Петро Порошенко наполягає, щоб Верховна Рада скасували e-декларування.

У березні 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами. Тоді президент України підписав цей закон і пообіцяв внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

Проте до цього часу зміни не узгодили. 22 березня Верховна Рада відмовилася розглядати проекти законів про відтермінування подачі електронних декларацій для активістів.

На останній тиждень березня в народних депутатів запланована робота з виборцями, наступне пленарне засідання має відбутися 3 квітня.