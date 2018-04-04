Комітет просить Раду проголосувати за скасування е-декларування для активістів

Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту підтримати в першому читанні законопроекти, які стосуються скасування чи відтермінування подання е-декларування для антикорупційних активістів.

Комітет запропонував проголосувати за проекти законів №8209 і №8209-1. 3 квітня Рада відмовилася включити ці законопроекти до порядку денного.

Законопроект № 8209 пропонує встановити, що дія закону про запобігання корупції не поширюється на громадських активістів, які отримують кошти в рамках реалізації в Україні програм у сфері запобігання і протидії корупції. Також передбачається звільнення активістів від адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання декларацій.

Альтернативний законопроект № 8209 передбачає також скасування е-декларування для іноземців, які входять до складу наглядових рад державних компаній.

Нині закон зобов’язує до 1 квітня певні категорії посадовців, держслужбовців подавати електронні декларації. Цього року цей обов’язок покладено і на активістів антикорупційних організацій.

Це викликало критику самих активістів, а також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила. У ЄС закликали скасувати цю норму. У заяві наголошується, що «неспроможність скасувати цієї вимоги… не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів». США назвали закон, який запроваджує обов'язок е-декларування для активістів, «каральним».