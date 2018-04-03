Рада відхилила законопроекти про скасування е-декларування для активістів

Верховна Рада відхилила президентський законопроект №6674 і депутатський законопроект №6271, якими пропонувалося скасувати е-декларування для громадських активістів.

Після того, як депутати не підтримали в першому читанні ці законопроекти, спікер запропонував їх відправити на доопрацювання, однак цю пропозицію народні депутати не підтримали.

Нині закон зобов’язує до 1 квітня певні категорії посадовців, держслужбовців подавати електронні декларації. Цього року цей обов’язок покладено і на активістів антикорупційних організацій.

Це викликало критику самих активістів, а також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила. У ЄС закликали скасувати цю норму. У заяві наголошується, що «неспроможність скасувати цієї вимоги… не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів». США назвали закон, який запроваджує обов'язок е-декларування для активістів, «каральним».

Після оприлюднення цієї заяви у прес-службі Адміністрації президента повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що Петро Порошенко наполягає, щоб Верховна Рада скасувала e-декларування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував 3 квітня – після збігу строків (1 квітня) подання активістами декларацій – першим розглянути питання про скасування е-декларацій про доходи для громадських активістів.