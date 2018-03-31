США закликають Київ скасувати «каральний закон» про е-декларування щодо активістів

США наполегливо закликають уряд України скасувати законодавство, яке передбачає обов’язок подання електронних декларацій антикорупційних активістів.

«Система декларування активів в Україні повинна забезпечувати звітність державних службовців і не створювати непотрібних тягарів і тиску на громадянське суспільство. Цей каральний закон спрямований на тих осіб, які прагнуть підвищити прозорість та підзвітність в Україні», – йдеться у заяві Державного департаменту США.

У Держдепартаменті США закликають український уряд негайно скасувати вимоги декларування і забезпечити тимчасову амністію.

28 березня Євросоюз також закликав Верховну Раду повернутися до питання скасування для антикорупційних активістів обов’язку подавати е-декларації, а також якнайшвидше скасувати цей обов’язок. У заяві наголошується, що «неспроможність скасувати цієї вимоги… не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів».

Після оприлюднення цієї заяві у прес-службі Адміністрації президента повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що Петро Порошенко наполягає, щоб Верховна Рада скасували e-декларування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував 3 квітня – після збігу строку (1 квітня) подання активістами декларацій – першим розглянути питання про скасування е-декларацій про доходи для громадських активістів.

У березні 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами. Тоді президент України підписав цей закон і пообіцяв внести зміни до тих пунктів документа, які критикують. Проте зміни так і не узгодили і не внесли.

22 березня Верховна Рада відмовилася розглядати проекти законів про відтермінування подачі електронних декларацій для активістів.

Особи, які зобов’язані подавати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня.