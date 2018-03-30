ДФС: завершуємо розробку забезпечення, що дозволить заповнювати е-декларації автоматично

Наразі завершується розробка забезпечення, яке дозволить заповнювати електронні декларації автоматично, повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан у Facebook.

«Зараз завершуємо розробку спеціального програмного забезпечення, що буде заповнювати форми е-декларацій в автоматичному режимі. Після перевірки даних, які автоматично підтягнуться з усіх наших реєстрів (доходи, майно, нерухомість, автотранспорт), співробітнику залишиться тільки накласти свій цифровий підпис. Або внести до автоматично заповненої форми уточнення», – заявив Продан.

Систему електронного декларування запустили 1 вересня 2016 року. Її створення було однією з вимог Європейського союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Особи, яким необхідно заповнювати декларації, неодноразово скаржилися на помилки в роботі системи.