НАБУ: голову Деснянської РДА Києва підозрюють у декларуванні недостовірної інформації

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що голову Деснянської районної держадміністрації Києва підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Як повідомляє прес-служба бюро, детективи повідомили про підозру чиновнику 20 березня.

У НАБУ зазначають, що «на час вчинення злочину він обіймав посаду голови Березівської райдержадміністрації Одеської області».

За даними слідства, посадовець вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік, йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 мільйони гривень, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році.

«Факт порушення головою РДА закону України «Про запобігання корупції» та наявність в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, також підтвердило Національне агентство з питань запобігання корупції. Детективи НАБУ вважають, що голова РДА вдався до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховання значної частини своїх та сімейних статків з мотивів небажання оприлюднення таких даних у відкритих джерелах», – заявляють в бюро.

Розслідування щодо керівника Деснянської РДА детективи НАБУ проводять з грудня 2016 року.

Чиновник наразі не коментував це повідомлення бюро.

НАБУ, серед іншого, розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи