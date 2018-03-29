До президентських виборів НАЗК не дасть результатів – народний депутат

​Призначення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції не підвищило довіру до органу з боку антикорупціонерів. Так, громадська діячка Олександра Дрік очікує хіба що формального запуску автоматизованої перевірки е-декларацій, а представниця «Центру протидії корупції» Анастасія Красносільська переконана, що НАЗК потребує повного перезавантаження. А сам очільник агентства Олександр Мангул стверджує, що планує розширити співпрацю органу з громадським сектором.

Все, що відбувалося довкола обрання нового голови НАЗК, не має жодного стосунку до боротьби із корупцією, переконана голова громадського об’єднання «Декларації під контролем» Олександра Дрік.

Буде зроблено акцент на запуску автоматизованої перевірки

«Це лише перерозподіл сфер впливу між БПП і «Народним фронтом», який не призведе до наслідку у вигляді результативності роботи цього органу. Всі ті проблеми, які були в роботі органу протягом двох останніх років, зберігатимуться з однією лише відмінністю – очевидно, буде зроблено акцент на запуску автоматизованої перевірки (електронних декларацій – ред.)», – припускає Дрік. Втім, і ця процедура, на її думку, буде формальною.

Ця людина наближена до Адміністрації президента

Позафракційний народний депутат, секретар комітету парламенту з питань запобігання і протидії корупції Дмитро Добродомов не вважає, що призначення нового очільника внесе суттєві зміни в характер роботи НАЗК: «Цей орган за визначенням має бути незалежним, а як його можна вважати незалежним, коли ім’я керівника знала вся країна, всі журналісти ще до того моменту, як відбувся конкурс? Зрозуміло, що ця людина наближена до Адміністрації президента, і я особисто за цієї влади взагалі не сподіваюся на результати від НАЗК. Це вже як даність».

Добродомов переконаний, що агентство треба перезавантажити, прибравши складову колегіальної відповідальності.

До президентських, можливо, й парламентських виборів жодного результату орган не покаже

«Треба було провести ще один конкурс, обрати нових членів НАЗК і вже вимагати результату. Я прогнозую, що до президентських, а можливо, й парламентських виборів жодного результату цей орган не покаже», – прогнозує народний депутат.

Не виключає він і нових скандалів, пов’язаних із роботою НАЗК.

«Можливо, цей орган буде засунутий кудись в кут, буде перевіряти дрібних чиновників якихось районних адміністрацій, знаходити в них різницю в кілька доларів між витратами і зарплатами і, відповідно, створювати з цього інформаційні приводи», – припустив Добродомов в ефірі «Ранкової Свободи».

Експерт «Центру протидії корупції» Анастасія Красносільська вказує на хиби в роботі НАЗК, які стосуються не лише перевірки електронних декларацій. Наприклад, перевірку звітів політичних партій щодо використання коштів.

НАЗК не побачило проблему у звітах партій, які отримували кошти від неіснуючого бізнесу

«Що зробила НАЗК зі звітами партій? Наприклад, вони абсолютно не побачили проблем в тих звітах, де потім журналісти показали, наприклад, сплату внесків неіснуючими людьми або людьми, які на камеру ніколи не чули про те, що платили якісь внески. НАЗК не побачило проблему у звітах партій, які отримували кошти від неіснуючого бізнесу, наприклад, або від бізнесу, який так само ніколи нічого не чув про те, що вони робили ці внески», – нагадує антикорупціонерка.

Єдине, що ми можемо – звільнити це керівництво НАЗК, змінити принцип управління

На її думку, на такому тлі не надто важливо, хто саме очолює агентство.

«Єдине, що ми можемо зробити, щоб НАЗК почало виконувати свої функції – звільнити це керівництво НАЗК повністю, змінити принцип управління НАЗК – замість колегіальності перейти на одноосібне управління, коли одна людина несе відповідальність, а не всі говорять «це не я, це він, чи вона, чи вони». І, власне, переобрати голову НАЗК через нову конкурсну комісію. Більше того, такі проекти в парламенті вже є і скоро буде рік, як вони лежать там», – повідомила Красносільська.

Громадська діячка не має високих очікувань щодо діяльності Олександра Мангула на посаді голови НАЗК.

Ми ніколи не бачили і не чули із засідань НАЗК, щоб він займав якусь принципово відмінну позицію від Корчак

«Я не очікую від нього (Мангула – ред.) якоїсь принципової зміни в роботі НАЗК. Я буду рада помилятися, але поки не бачу для цього жодних передумов, тому що ми ніколи не бачили і не чули із засідань НАЗК, щоб він займав якусь принципово відмінну позицію від позиції пані Корчак», – міркує вона.

Сам Олександр Мангул планує найближчим часом розробити нові шляхи співпраці агентства та громадськості.

Національне агентство – це не тільки електронні декларації, але в суспільстві це питання номер один

«Саме під словом «команда» я розумію членів Національного агентства, апарат Національного агентства, громадськість. Я буду ініціювати найближчим часом засідання для того, щоб ми почули один одного і напрацювали перші шляхи нашої нової співпраці. Ми всі знаємо, що Національне агентство – це не тільки електронні декларації, але так сталося, що в суспільстві це питання номер один. Дійсно, завершується черговий етап декларування. Насправді ми всі поділяємо більшість думок, в тому числі і думок громадських активістів, щодо необхідності до 1 квітня подати декларації», – запевнив новий очільник відомства.

Крім того, він заперечив свої зв’язки чи особисте знайомство з президентом Порошенком.

«З Петром Порошенком не знайомий, не спілкувався. Єдині зустрічі були, коли я працював в Міністерстві економіки, пан Порошенко був міністром і були спільні заходи. А потім вже було декілька спільних нарад, які він проводив як президент, а я був як голова райдержадміністрації», – заявив Мангул.​

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