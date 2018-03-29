У Порошенка був рік, щоб мотивувати Верховну Раду і виправити помилку – Каленюк

Євросоюз закликає Верховну Раду України скасувати для антикорупційних активістів обов'язкове подання електронних декларацій. З відповідною заявою напередодні виступив комісар ЄС Йоганнес Ган. Існуюча норма про обов’язкове декларування порушує зобов’язання, які взяла на себе Україна перед ЄС, зокрема щодо «безвізу», і створює тиск на громадських діячів. І президент, і голова українського парламенту погоджуються, що ситуацію треба виправити, але процес не зрушує з місця. Тим часом 1 квітня спливає термін подання декларацій. Чи хоче насправді українська влада скасовувати е-декларування для антикорупціонерів? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк та політичний експерт Олександр Палій.