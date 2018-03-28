Прощавай Корчак, вітайте Мангула: чи буде НАЗК незалежним із новим керівником?

Наталія Корчак склала повноваження керівника Національного антикорупційного бюро України (НАЗК) – закінчився передбачений законом дворічний термін її керівництва. Ще два роки вона на рівні з іншими працюватиме членом відомства. Нового очільника обрали відразу, і вибір не став сюрпризом. Тривалий час фаворитом називали Олександра Мангула – людину, яка прийшла працювати до НАЗК лише в лютому 2018 року, та яку пов’язують із Адміністрацією президента України. Чи вдасться Мангулу працювати, не озираючись на Банкову, та залатати пробіли в роботі відомства?

Олександр Мангул – людина нова для НАЗК, проте не новачок на керівних посадах.

Із травня 2015-го до лютого 2018 року він очолював Мелітопольську районну державну адміністрацію Запорізької області. Там же керував місцевим осередком партії чинного президента Петра Порошенка «Солідарність». Трохи раніше, у 2013-2014 роках, Мангул був головою правління «Лисичанського склозаводу «Пролетарій». А з 2000-го по 2013 рік працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (зокрема, і тоді, коли його очолював Порошенко) та Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Проте Мангул відкидає закиди про те, що він є креатурою Адміністрації президента і узгоджуватиме з Порошенком діяльність одного з ключових антикорупційних відомств країни – НАЗК.

Із Петром Порошенком ми не знайомі і не спілкувались. Єдине, зустрічі були, коли я працював у Міністерстві економіки

«Із Петром Порошенком ми не знайомі і не спілкувались. Єдине, зустрічі були, коли я працював у Міністерстві економіки – пан Порошенко був міністром, і були спільні заходи. І були кілька спільних заходів, коли він був як президент, а я – голова райдержадміністрації», – заявив Мангул після призначення.

Не працював також, як запевняє, з Олексієм Горащенковим – довіреною людиною Порошенка з Адміністрації президента, яку неформально називають «куратором НАЗК».

Це прізвище почало фігурувати після одного з гучних скандалів навколо відомства, коли восени 2017 року екс-працівниця НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила Корчак та інших членів у фальсифікації перевірок декларацій і залежності від Банкової.

Старі проблеми НАЗК

Мангул обіцяє швидко перехопити справи Корчак і вирішити кілька першочергових задач НАЗК. Найгостріша проблема – нескасоване декларування для громадських активістів, для якого немає чіткого регулювання, адже до останнього президент і Верховна Рада обіцяли, що встигнуть анулювати це рішення до офіційного старту – 1 квітня 2018 року.

Паралельно вирішуватиметься питання доступу до реєстрів та автоматичної перевірки декларацій, сказав Мангул. Допомогти у всьому йому обіцяє вже екс-керівник НАЗК – Наталія Корчак.

Вона з посмішкою підписала заяву про звільнення і заявила, що «не боїться того, що було». У минулому на її керівництво випало кілька гучних та дискредитуючих скандалів. І окрім уже згаданої справи Соломатіної, був також інцидент про виписані самій собі та колегам премії по 200 тисяч гривень. Тоді це здійняло значний резонанс у суспільстві, проте більше про такі подарунки не йдеться, запевнила Корчак, щойно склавши повноваження.

«Члени агентства, починаючи з кінця 2016 року, не отримували в жодному випадку премії. Була лише форма оплати, яка передбачена чинним законодавством», – сказала Корчак.

Вона сказала, що Національне агентство залишає своєму наступникові з чистим сумлінням: роботу відомства запущено з нуля, перевірка декларацій розпочалась, надалі потрібно лише розвивати почате.

Таран: Декларації – головна проблема агентства і нового керівника

Проте член Громадської ради при НАЗК Віктор Таран менш схвально оцінює роботу Корчан – «на трієчку».

«Інституцію вони плюс-мінус створили, система запрацювала, контроль за фінансуванням партій відбувається. Тобто сказати, що вона нічого не зробила – не можна. Просто були кілька внутрішніх конфліктів, які зробили репутаційні втрати: це декларування і питання з Соломатіною. Те, як відбувалось розслідування, було дуже незрозумілим», – каже Таран.

І саме питання перевірки декларацій стане головним викликом для Мангула. Мовою цифр, перед ним складна задача: раніше декларації мали подавати близько півтора мільйона осіб. Разом із громадськими активістами вже незабаром електронних звітів стане два з половиною чи навіть три мільйони, каже Таран.

«А перевірено – лише близько тисячі. Із них – лише 40 вироків направлено до суду. Ну це смішно», – говорить Таран.

Якщо Мангул не допрацює питання запуску саме автоматичної перевірки – справа в такому ж темпі і рухатиметься, додає член Громадської ради.

Що ж стосується автономності чи залежності Мангула від Банкової – це покажуть уже перші 100 днів його роботи. Якщо новий голова НАЗК дійсно захоче працювати на результат – доведеться доводити злочини тих, кого він вважає друзями по президентській партії, каже Таран.