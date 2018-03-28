Новообраний голова НАЗК відкидає звинувачення про зв’язки з АП

Новообраний голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Олександр Мангул відкидає звинувачення у зв’язках з Адміністрацією президента.

«З Порошенком особисто я не знайомий, не спілкувався. Зустрічі були, коли я працював в міністерстві економіки, а Порошенко він був міністром, були спільні заходи…Коли я працював головою райадміністрації, президент і працівники адміністрації проводили наради. Це все. Більше контактів в мене, на щастя чи на жаль, немає» , – заявив він.

Мангул також заявив, що він не знайомий з Олексієм Горащенков, якого називають «куратором» Національного агентства з питань запобігання корупції від Адміністрації президента.

«Я не бачу конфлікту інтересів. Наскільки я пам’ятаю голос Горащенкова за мою кандидатуру був одним із. Тому я не вважаю це конфліктом інтересів», – сказав Мангул.

Як стверджують деякі ЗМІ, Мангул є креатурою Адміністрації президента.

Сьогодні головою Національного агентства України з питань запобігання корупції обрали Олександра Мангула, якого призначили членом НАЗК у лютому цього року. До цього він обіймав посаду голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

Голова НАЗК обирається строком на два роки з числа членів агентства.