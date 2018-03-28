Головою НАЗК обрали Олександра Мангула

Головою Національного агентства України з питань запобігання корупції став Олександр Мангул.

За його кандидатуру проголосували всі четверо членів НАЗК.

Станіслава Патюка обрали заступником голови НАЗК.

Під час засідання Наталія Корчак підписала заяву про складення повноважень голови НАЗК без припинення повноважень члена агенції.

Напередодні Наталя Корчак, термін перебування якої на посаді голови НАЗК спливає 28 березня, заявила, що не буде переобиратися на посаду очільниці агентства.

Мангул призначений членом НАЗК від січня 2018 року.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

Голова НАЗК обирається строком на два роки з числа членів агентства.