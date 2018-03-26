Корчак заявила, що не буде переобиратися на посаду голови НАЗК

Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталя Корчак заявила, що не буде переобиратися на посаду очільниці відомства.

Вона написала у Facebook, що термін її повноважень спливає 28 березня.

«Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюсь і з великим задоволенням «брємя слави» перекладу на чужі плечі. Сподіваюсь, що на позачерговому засідання буде обрано нового голову Національного агентства», – зазначила Корчак.

Члени НАЗК проголосували за призначення Корчак на посаду голови відомства 28 березня 2016 року.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

Голова НАЗК обирається строком на два роки з числа членів агентства.