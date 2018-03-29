Євросоюз закликає Верховну Раду скасувати для антикорупційних активістів обов’язкове подання електронних декларацій. З відповідною заявою напередодні виступив комісар ЄС Йоганнес Ган. Існуюча норма про обов’язкове декларування порушує зобов’язання, які взяла на себе Україна перед ЄС, зокрема щодо «безвізу», і створює тиск на громадських діячів, заважає боротьбі з корупцією. І президент, і голова українського парламенту погоджуються, що закон необхідно скасувати, але процес не рушить з місця. Тим часом 1 квітня спливає термін подання декларацій. Учасники програми «Ваша Свобода»: Дарія Каленюк, виконавчий директор «Центру протидії корупції»; Олександр Палій, політичний експерт.

Ведучий: Олександр Лащенко