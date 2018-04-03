Просто дивитись на декларації нецікаво, треба притягати до відповідальності – Дрік

Основною метою електронного декларування було не оприлюднення даних про статки, а притягнення до відповідальності корупціонерів у владі, нагадує антикорупціонерка Олександра Дрік. А обов’язкове декларування для активістів (скасування якого сьогодні не змогли внести до порядку денного) Дрік називає маніпуляцією, спрямованою проти громадської активності. А економічний експерт Максим Праздников припускає, що невдовзі доходи декларуватимуть всі українці.

Політолог Микола Давидюк зізнається, що не побачив в деклараціях нічого, що його б здивувало.

До голови НАЗК вимога – щоб зробили автоматичну перевірку

«Голова Одеської адміністрації відпочиває в Дубаї по тисячі в день – подиву в мене це не викликає. Нормальні речі, до яких ми, на превеликий жаль, звикли. До голови НАЗК яка вимога – щоб вони зробили автоматичну перевірку. Насправді комп’ютерний код найкраще може це робити – дати йому доступ до декларацій, дати йому максимально доступ до баз даних», – міркує Давидюк. Як приклад наводить базу даних зон Duty Free в аеропортах.

«Є дружини чиновників, в яких тільки на поверненні, на рефанді мають по 30-40 тисяч. Відповідно, повертають 20%, то можна вже зрозуміти, наскільки вони реально скуповуються протягом року», – каже він.

Голова Громадського люстраційного комітету Олександра Дрік не очікує, що НАЗК перейде на автоматичну перевірку декларацій за нового керівництва.

Немає значення зміна прізвища людини, яка буде продовжувати виконувати вказівки

«Ми опинилися в ситуації фактичної маніпуляції, що от, нове керівництво НАЗК нібито щось може змінити, хоча насправді прекрасно розуміємо, що це ніяке не нове керівництво. Немає значення зміна прізвища людини, яка буде продовжувати виконувати вказівки з тих самих кабінетів. Абсолютно очевидно, що автоматизована перевірка при такому керівництві не може дати того результату, якого ми від них очікуємо», – переконана Дрік.

За її словами, в парламенті понад рік як зареєстрований законопроект, який мав би забезпечити незалежність Агентства із запобігання корупції, але його досі не розглянули.

Так само маніпулятивною активістка вважає норму про е-декларування для антикорупціонерів.

Закон може мати серйозні наслідки в контексті виборів, що наближаються

«Норми цього закону таким чином сформульовані, що він, по суті, санкціонує можливість переслідувати правоохоронним органам фактично будь-яку людину, яка так чи інакше проявляє активність. І це може мати дуже серйозні наслідки не стільки зараз, скільки в перспективі, особливо в контексті виборів, що наближаються. Будь-яка активність будь-якої людини, яка займається, скажімо, громадською діяльністю або журналістськими розслідуваннями, або контролем за діями влади – вона так чи інакше опинятиметься під загрозою переслідування», – переконана громадська діячка.

Нульова декларація вже була – експерт

Треба перевірити і притягнути корупціонерів до відповідальності

Дрік нагадує, що головною метою електронного декларування було не саме лише оприлюднення інформації про статки держслужбовців.

«Просто подивитися на статки нецікаво. Це не те, на що ми витрачали кілька років свого життя, вимагаючи запуску системи електронного декларування. Не треба дивитися, треба перевірити і притягнути корупціонерів до відповідальності», – підкреслює вона.

За словами громадської діячки, чиновники декларували кошти та майно і раніше, проте саме з початком е-декларування було введено кримінальну відповідальність за приховування статків або надання завідомо невірної інформації про них.

Однак НАЗК не скористалось електронними деклараціями як інструментом для притягнення корупціонерів до відповідальності, констатує економічний експерт Максим Праздников.

Цей інструмент може бути використаний з точки зору тиску

«Давайте порівняємо цифри: один мільйон поданих та 193 перевірених і майже ніде не знайдено жодних порушень. Очевидно, що на сьогодні фактично цей інструмент не працює і може бути використаний з точки зору якогось впливу, тиску на тих людей, чиї декларації можна трактувати як не зовсім коректні», – припускає він.

За словами Праздникова, в світовій практиці неточності в гіршому випадку трактують як адміністративні порушення, тоді як в Україні ситуація протилежна.

Крок вправо, крок вліво – як спеціальні дії з приховування доходів

«В нас – це одразу кримінальна відповідальність, крок вправо, крок вліво – одразу як спеціальні дії з приховування доходів і все, що з цього витікає. Фактично замість інструменту контролю з боротьби з корупцією це працює як певний інструмент залякування і шантажу», – констатує експерт, хоча висловлює надію, що норму про декларування для активістів все ж скасують.

Можна говорити, що всі громадяни будуть подавати декларацію

Водночас Праздников припускає, що протягом найближчих років декларування доходів стане обов’язковим для всіх: «В принципі вже на сьогодні близько мільйона людей подають декларації. Тобто в близькій перспективі можна говорити про те, що все населення, всі громадяни країни будуть подавати в тій чи іншій мірі декларацію, як це вже на сьогодні відбувається в більшості розвинутих країн».

Коментуючи перспективу упровадження так званої нульової декларації, про яку нещодавно згадував президент Порошенко, економіст зазначає, що для чиновників такою декларацією фактично була перша електронна, адже ніхто з них не поніс відповідальності за розбіжність між задекларованим майном і доходами.

«Ми вже говорили про певну нульову декларацію, про те, що до поточного моменту ми все забуваємо, на все заплющуємо очі – що загалом в якійсь мірі для чиновників вже сталося. Вони задекларували і ні в кого жодних питань не виникло – звідки ці заробітки, майно та кошти», – нагадав Праздников у студії «Ранкової Свободи».

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