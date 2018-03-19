Правозахисники вимагали під Радою скасувати e-декларування для антикорупційних активістів

Правозахисники вимагали під Верховною Радою скасувати e-декларування для антикорупційних активістів в Україні, повідомив Центр інформації про права людини.

У центрі заявили, що декларування «робить з активістів мішені, по яких цілить влада, щоб усунити неугодних».

«Декларування активістів – це порушення прав людини та демократичних свобод. У жодній європейській країні не існує декларування майна активістів. Свою прозорість та підзвітність перед суспільством неурядові організації на добровільних засадах демонструють іншими шляхами», – зазначив Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Водночас голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик заявила, що запровадивши декларування для активістів, «влада оголосила сезон полювання на тих, хто бореться з корупцією».

«Під час Євромайдану ми всі вийшли проти законів 16 січня, які обмежували права і свободи громадян. Те, що відбувається зараз з декларуванням активістів, – є такими самими законами, які чітко цілять у тих, хто найбільше критикує владу», – сказала Печончик.

З вимогою скасувати електронне декларування для антикорупційних активістів також виступив Реанімаційний пакет реформ.

«Представники громадських, антикорупційних та правозахисних організацій вимагають від Верховної Ради протягом сесійного тижня 20-23 березня скасувати обов’язкове подання електронних декларацій представниками громадянського суспільства без дискримінаційного посилення вимог до звітності громадських організацій», – йдеться в заяві РПР.

Організації також звернулися до президента Петра Порошенка з вимогою сприяти скасуванню e-декларування для антикорупційних активістів.

23 березня 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами.

Президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону. Проте до цього часу зміни не узгодили.

У липні 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроекти №6674 (про зміни до Закону про Громадські об’єднання) та №6675 (про зміни до Податкового кодексу), у яких передбачається посилення звітності неприбуткових організацій, зокрема за освоєння міжнародної грошової допомоги, та відповідальності за помилки у таких звітах. Низка громадських організацій, зокрема правозахисних, назвала норми цих законопроектів дискримінаційними. Депутати ще не розглядали ці законопроекти.

Особи, які зобов’язані подавати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня.