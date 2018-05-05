Порошенко спрогнозував термін створення Антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що процес створення Антикорупційного суду буде завершено найближчим часом.

«Ми прагнемо прискорити процес утворення Антикорупційного суду. Я переконаний, що нам це вдасться в першій половині року, можливо, ще у травні. І тоді ми отримаємо наступний транш», ‒ заявив він в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус» під час обговорення питання співробітництва України з Міжнародним валютним фондом, інформує прес-служба голови української держави.

Порошенко зазначив, що разом із позицією щодо необхідності подальшого посилення боротьби з корупцією МВФ відзначає значне економічне зростання України та проведення реформ у державі.

«Я пишаюся тим, що вдалося покращити інвестиційний клімат. Ми за чотири роки досягли більше, аніж за 25 років перед цим», ‒ наголосив президент, зауваживши, що це є оцінкою не лише МВФ, а й Світового банку.

«Ми у рейтингу Doing Business з місця 137-го у 2013 році піднялися на позицію 76-у. Темпи економічного розвитку в цьому році, очевидно, зростуть на 3,5%. Покажіть мені ще країну, якій таке вдалося в умовах війни», ‒ додав він.

Давно очікуване, але досі не здійснене створення спеціального Антикорупційного суду є вимогою до України з боку її західних партнерів і однією з передумов подальшого надання фінансової допомоги ‒ зокрема, з боку МВФ.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Перед цим голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів підтримати цей законопроект. Він зауважив, що всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Загалом у парламенті були зареєстровані чотири законопроекти про антикорупційний суд.

Раніше Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про Антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи».

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.