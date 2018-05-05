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05 Травень 2018, Київ 20:22
Новини | Політика

Порошенко спрогнозував термін створення Антикорупційного суду

Петро Порошенко, архівне фото

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що процес створення Антикорупційного суду буде завершено найближчим часом.

«Ми прагнемо прискорити процес утворення Антикорупційного суду. Я переконаний, що нам це вдасться в першій половині року, можливо, ще у травні. І тоді ми отримаємо наступний транш», ‒ заявив він в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус» під час обговорення питання співробітництва України з Міжнародним валютним фондом, інформує прес-служба голови української держави.

Порошенко зазначив, що разом із позицією щодо необхідності подальшого посилення боротьби з корупцією МВФ відзначає значне економічне зростання України та проведення реформ у державі.

«Я пишаюся тим, що вдалося покращити інвестиційний клімат. Ми за чотири роки досягли більше, аніж за 25 років перед цим», ‒ наголосив президент, зауваживши, що це є оцінкою не лише МВФ, а й Світового банку.

«Ми у рейтингу Doing Business з місця 137-го у 2013 році піднялися на позицію 76-у. Темпи економічного розвитку в цьому році, очевидно, зростуть на 3,5%. Покажіть мені ще країну, якій таке вдалося в умовах війни», ‒ додав він.

Давно очікуване, але досі не здійснене створення спеціального Антикорупційного суду є вимогою до України з боку її західних партнерів і однією з передумов подальшого надання фінансової допомоги ‒ зокрема, з боку МВФ.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Перед цим голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів підтримати цей законопроект. Він зауважив, що всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Загалом у парламенті були зареєстровані чотири законопроекти про антикорупційний суд.

Раніше Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про Антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи».

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

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