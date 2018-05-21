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21 Травень 2018, Київ 10:22
Новини | Політика

Закон про антикорупційний суд розгляне парламентський комітет – член Ради при НАБУ

Член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков

Громадські активісти мають «примарну надію» на потрапляння закону про антикорупційний суд до порядку денного Верховної Ради цього тижня. Про це в ефірі Ранкової Свободи заявив член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков.

«Є чітка умова Міжнародного валютного фонду, і вона стосується антикорупційного суду. І це буде тригером, це буде індикатором того, чи отримаємо ми подальшу допомогу макрофінансову – саме ухвалення законопроекту про антикорупційний суд. До речі, сьогодні буде розглядатись на одному з комітетів це питання, і завтра є така примарна надія, що законопроект буде у порядку денному Верховної Ради», – заявив Романюков.

У Міжнародному валютному фонді минулого тижня наголосили на важливості схвалення законопроекту про антикорупційний суд. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про антикорупційний суд. За даними активістів, уже 5 засідань поспіль профільний парламентський комітет не розглядає законопроект про антикорупційний суд.

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

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