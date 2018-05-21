Закон про антикорупційний суд розгляне парламентський комітет – член Ради при НАБУ

Громадські активісти мають «примарну надію» на потрапляння закону про антикорупційний суд до порядку денного Верховної Ради цього тижня. Про це в ефірі Ранкової Свободи заявив член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков.

«Є чітка умова Міжнародного валютного фонду, і вона стосується антикорупційного суду. І це буде тригером, це буде індикатором того, чи отримаємо ми подальшу допомогу макрофінансову – саме ухвалення законопроекту про антикорупційний суд. До речі, сьогодні буде розглядатись на одному з комітетів це питання, і завтра є така примарна надія, що законопроект буде у порядку денному Верховної Ради», – заявив Романюков.

У Міжнародному валютному фонді минулого тижня наголосили на важливості схвалення законопроекту про антикорупційний суд. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про антикорупційний суд. За даними активістів, уже 5 засідань поспіль профільний парламентський комітет не розглядає законопроект про антикорупційний суд.

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.