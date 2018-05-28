Символічне та практичне значення Антикорупційного суду: що говорять на Заході?

Багато хто на Заході погоджується: найближчий час стане вирішальним для ухвалення рішень, від яких залежатиме подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Одна з ключових умов – Антикорупційний суд, щодо створення якого парламент має проголосувати вже наступного тижня. Чому Антикорупційному суду приділяють таке важливе значення на Заході?

В коментарі Радіо Свобода речник представництва ЄС у Києві Давід Стулік наголосив, що створення Антикорупційного суду є дуже важливим питанням, тому що це «закриває ланцюг створення нових інституцій по боротьбі з корупцією».

Саме Антикорупційний суд зміг би розглядати справи, які розслідує НАБУ, а «як ми бачимо, наразі суди не дуже добре з цим справляються», – зауважив Стулік.

Ми сподіваємося, що всі обіцянки з боку української сторони, які лунали, виконають

Він додав, що «як частина міжнародної спільноти, ми приділяємо цьому питанню дуже велику увагу. Як ви знаєте, це також є умовою для наступного траншу МВФ. До Антикорупційного суду з нашого боку також прив’язаний ряд умов, ми також готові надати фінансову допомогу, якщо суд створять».

Речник представництва ЄС у Києві також нагадав, що створення Антикорупційного суду було однією з чотирьох блоків надання Україні безвізового режиму з ЄС. Наразі він не стоїть під питанням, але в ЄС придивляються, наскільки успішною є боротьба України із корупцією.

«Ми сподіваємося, що всі обіцянки з боку української сторони, які лунали, виконають – всі умови, які раніше обговорювалися міжнародною спільнотою», – зазначив представник ЄС.

Символічне та практичне значення

Андреас Умланд, німецький політолог, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва в коментарі Радіо Свобода пояснив, що створення Антикорупційного суду в Україні має як практичне, так і символічне значення.

Наразі немає належного судового розгляду щодо корумпованих високопосадовців, тому практично створення спеціалізованого суду є дуже важливим, каже Умланд.

Символічне ж значення створення суду полягає в тому, що воно є важливим для західних політиків, які виступають за продовження підтримки України, адже вони повинні бути в змозі обґрунтувати фінансову підтримку України перед своїми виборцями, партіями, парламентом, пояснив політолог.

Україні треба отримати схвалення МВФ якнайшвидше. Та спершу мають створити Антикорупційний суд

Відомий аналітик, економіст Андерс Ослунд у своєму Twitter написав: «Ринкова криза, яка з’являється, набирає обертів. Спершу, Аргентина, потім Туреччина. Україна є однією з країн, згаданих як можлива наступна жертва. Отже, українському уряду потрібно отримати схвалення МВФ якнайшвидше. Та спершу мають створити Антикорупційний суд».

Фахівець з реформування в країнах колишнього СРСР Джош Коен в статті для аналітичного центру Atlantic Council наголошує: команда президента України Петра Порошенка продовжує намагатися саботувати процес створення Антикорупційного суду.

Будь-хто, хто заявляє, що процес ухвалення реформ в Україні не був успішним, просто ігнорує успішну діяльність НАБУ. Агентство продовжує розслідувати справи та заарештовувати високопосадовців, яких раніше вважали недоторканими.

Тим не менш, найбільшою перепоною на шляху НАБУ є «безнадійно корумпована судова система України», – зазначає Коен. Саме створення Антикорупційного суду надаватиме шанс українцям тримати високопосадовців підзвітними.

Успіх чи невдача Антикорупційного суду, в підсумку, зводитиметься до вибору суддів

«Проте успіх чи невдача Антикорупційного суду, в підсумку, зводитиметься до вибору суддів. При абсолютному мінімумі міжнародне співтовариство повинно мати можливість ветувати призначення некваліфікованих суддів», – мовиться у статті.

Але команда Порошенка намагається саботувати цей процес, переконаний Коен.

Чинна версія законопроекту передбачає, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка складається із 16 членів та контролюється президентом, робить кінцевий вибір суддів з Радою міжнародних експертів, яка складається із семи членів, і може ветувати некваліфікованих кандидатів. Але річ у тім, що законопроект також дозволяє Вищій кваліфікаційній комісії та Раді міжнародних експертів разом відкидати вето останньої.

«Іноземні партнери України хочуть, щоб закон вимагав мінімум двадцяти голосів для відкидання права вето Ради міжнародних експертів. Оскільки вона матиме 7 із 23-х голосів, міжнародникі (членів Ради – ред.) легко змогли б запобігти відхиленню їхніх вето. Проте команда Порошенка хоче, щоб закон вимагав лише 16-ти голосів, щоб перекрити право вето. А це означає, що якщо всі члени групи Вищої кваліфікаційної комісії об’єднаються, вони зможуть відкинути вето Ради міжнародних експертів», – пояснює аналітик.

Комбінація НАБУ та дійсно незалежного Антикорупційного суду повністю змінить правила гри у боротьбі з корупцією в Україні, переконаний автор, а тому забезпечення цього повинно бути обов’язковим завданням західних партнерів та донорів України.

Щодо залучення міжнародних експертів, Андреас Умланд зазначає, що вони можуть дійсно допомогти, доки вони розуміють внутрішній контекст в Україні, але самі не залучені в бізнесові або політичні сфери.

Символічно, залучення міжнародних експертів підвищуватиме статус та репутацію Антикорупційного суду, підвищить внутрішню та міжнародну довіру та належне функціонування суду, пояснив Умланд.

Сам Петро Порошенко висловлював сподівання щодо якнайшвидшого ухвалення закону про Антикорупційний суд.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що законопроект про Антикорупційний суд у другому читанні розглянуть наступного тижня, коли буде «повна мобілізація».

В Європейському парламенті зазначили, що «Україна повинна виконати рекомендації Венеціанської комісії, особливо щодо юрисдикції суду та процесу відбору суддів. Це є однією з передумов для продовження міжнародної та європейської фінансової підтримки України».

У Міжнародному валютному фонді минулого тижня наголосили на важливості схвалення законопроекту про Антикорупційний суд. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд у першому читанні. Як заявив тоді голова Верховної Ради Андрій Парубій, всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

14 травня громадські активісти заявили про «штучне затягування» розгляду законопроекту про Антикорупційний суд. За даними активістів, уже 5 засідань поспіль профільний парламентський комітет не розглядає законопроект про Антикорупційний суд.

Створення Антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.