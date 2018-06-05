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05 Червень 2018, Київ 11:17
Новини | Політика

Рада сьогодні продовжить розглядати законопроект про антикорупційний суд

Верховна Рада 5 червня продовжить розглядати проект закону про Вищий антикорупційний суд. Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання парламенту.

Загалом до законопроекту пропонують внести 1927 корегувань. Крайня поправка, яку наразі розглянули народні депутати, має номер 1273. Парламентарі поки не підтримали жодну із запропонованих змін.

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1 березня Верховна Рада України проголосувала за президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд у першому читанні.

Голова парламенту Андрій Парубій очікує, що голосування в другому читанні відбудеться 7 червня.

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