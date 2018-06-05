Антикорупційний суд і несподівана заява Гройсмана (огляд преси)

Експерти газети «День» коментують заяву прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про ймовірну відставку в разі неухвалення закону про Антикорупційний суд. Видання акцентує увагу на політичній складовій, адже спільний брифінг глав законодавчої та виконавчої влади, плюс заява Гройсмана, – це сильний політичний хід. І тут явно проглядається ведення незалежної гри. Цей сигнал, на думку експерта видання, підтверджує наявність значних розходжень між прем’єром і президентом, а також про початок серйозної політичної боротьби за статус послідовної антикорупційної сили. Гройсман фактично діє на випередження, запобігаючи своїй відставці з ініціативи Банкової, а також позиціонує себе як людина з іншого боку барикад. В підсумку, якщо буде ухвалений цей законопроект у тому вигляді, як цього вимагає прем'єр, це означатиме перемогу об’єднаних сил західних партнерів, «Народного фронту», Гройсмана, демократичної опозиції над командою президента, наголошує експерт газети у статті «Крок на випередження».

Міністр фінансів Олександр Данилюк публічно виступив проти прем’єра Гройсмана, намагаючись заручитися підтримкою МВФ. Як пише газета «Україна молода», у взаєминах держави Україна та Міжнародного валютного фонду – і без того доволі непростих – з’явився ще один фактор ризику. Це неузгодженість між прем’єром Володимиром Гройсманом та очільником Міністерства фінансів Олександром Данилюком, яка вже призвела до відкритого конфлікту. За інформацією видання, Данилюка можуть відправити у відставку вже найближчим часом. Відтак єдність державної влади, нехай навіть удавана, перед третьою стороною залишилася порушеною. Що аж ніяк не додає Україні шансів на успішне вирішення проблеми кредитування. А це може мати вирішальні наслідки для економіки, курсу гривні, рівня інфляції... На цьому наголошується в публікації «Наодинці з Фондом».

Коментує конфлікт урядовців і «Газета по-українськи». Видання пише, що Олександр Данилюк хоче піти в опозицію резонансно, як реформатор, якого переслідують. Може навіть балотуватись у президенти. Для цього потрібно, щоб про нього говорили. Експерт газети політолог Володимир Фесенко припускає, що проти Данилюка можуть відновити справи за нерухомість у Лондоні та несплату податків – торік придбав квартиру у столиці Великої Британії майже за 29 мільйонів гривень. Цього у декларації не вказав. Генпрокуратура відкрила справу за несплату 500 тисяч гривень. Тому вирішив політизувати конфлікт. Так виглядатиме, як жертва, зазначає видання.

Газета «День» коментує прагнення фахівців-гуманітаріїв із різних країн примирити Україну і Росію. Що це – «діалог чи акт інтелектуальної капітуляції?». У публікації під таким заголовком дописувач зазначає, що навряд чи Путіна можна зупинити діалогом десятка інтелектуалів. Чи, можливо, йдеться про значно менш смішне і куди більш небезпечне явище – про спробу покласти рівну відповідальність на агресора та жертву? Автор статті наголошує, що прагнути примирити Україну і Росію – без скинення Путіна, без міжнародного суду над ним і його поплічниками, без побудови бодай підвалин демократії в Росії під жорстким міжнародним контролем, без декомунізації і розімперення – це науково безграмотно та морально безчесно.