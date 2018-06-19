У США наголошують на незмінності політики щодо Криму

У Державному департаменті наголошують на незмінності політики щодо Криму.

«Наша політика щодо Криму залишається незмінною. Ми підтримуємо територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, і наша політика щодо Криму залишається незмінною. Наші санкції – наші кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не припинить окупацію і не поверне Крим Україні», – відповів представник Державного департаменту США на запитання журналіста щодо нібито заяви президента США Дональда Трампа на саміті «Групи семи», що Крим є російським.

15 червня видання BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах повідомило, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам «Групи семи», що Крим є російським, бо усі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.

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У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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