Білий дім відреагував на повідомлення в ЗМІ про заяву Трампа, який назвав Крим «російським»

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що не знає про слова президента США Дональда Трампа, який нібито назвав український півострів Крим «російським».

«Мені не відомо про жоден подібний коментар. Я знаю, що про це повідомляли, тому я не збираюся коментувати приватну розмову, у якій я не брала участь. Я не маю інформації про це», – сказала Сандерс під час брифінгу 14 червня.

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Перед цим американське видання BuzzFeed з посиланням на свої джерела написало, що 8 червня Трамп під час зустрічі лідерів «Групи семи» в Канаді заявив, що Крим є російським, «оскільки усі тамтешні жителі розмовляють російською». Крім того, за даними ЗМІ, він назвав Україну «однією з найбільш корумпованих країн у світі».

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».