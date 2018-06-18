Усупереч Трампу: експерти про допомогу США Україні

Президент США Дональд Трамп майже півтора року очолює Білий дім. Проте Київ досі приглядається до його політики, адже подекуди отримує двозначні сигнали. З одного боку, саме адміністрація Трампа передала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin – тоді як команда попередника-демократа Барака Обами лише роками вела про це розмови. З іншого боку, Трамп підтримав повернення Росії в G7. Та й відмова речниці Білого дому коментувати, чи дійсно президент США заявив лідерам «Групи семи», що Крим є російським, бо усі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою, – змушує українських експертів задуматись.

«Я зустрічався з Трампом у Києві. Він тут двічі бував, ще до президентства приїздив сюди разом із Гілларі Клінтон. Він безініціативно якось сидів під час засідання у Верховній Раді, де розповідали американським сенаторам про особливості української політики. І він на мене досить таке блякле враження справив. Майже не цікавився, напівдрімав. На відміну від Гілларі, яка була сповнена енергії, у неї тут багато знайомих», – розповідає екс-посол України в США (1994–1998), один із засновників Ради із зовнішньої та безпекової політики Юрій Щербак.

Та й зараз, очоливши Білий дім, Дональд Трамп не розуміє багатьох нюансів щодо України, каже Щербак. Він на перше місце ставить інтереси Сполучених Штатів, і Київ для нього – один із чинників у власній грі, говорить експерт.

Проте Білий дім – це не лише Трамп, а й команда, яку він сформував. І адміністрація чинного президента США – потужна, вважає Щербак.

«Це дуже потужні люди. Як-от держсекретар Майк Помпео, який був нещодавно директором ЦРУ. Він знає таємну інформацію, читав інформацію агентури своєї, що діється в Москві, які плани. Міністр оборони Джеймс Меттіс теж дуже потужна постать. І разом вони складають противагу Трампу, навіть якщо він якісь пропутінські дії робить. Для нас краще суворі дії, ніж солодкі слова», – каже Щербак.

Зрештою, чинний президент США неодноразово засвідчував: він не надто розбирається в політиці та економіці, каже експерт. Тому й не варто надто аналізувати, чи дійсно казав Трамп про Крим та російську мову – головне, що Сполучені Штати залишаються головним стратегічним союзником України, вважає Щербак.

Мельник: ноу-хау Трампа – політика через «Твіттер»

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник згоден, що аналізувати кожну резонансну заяву Дональда Трампа – контрпродуктивно. Тим більше, що американські журналісти вже зібрали «томи» його неетичних чи неправдивих висловів на різноманітні теми, каже він.

«Це його ноу-хау – ведення політики через «Твіттер», – каже експерт.

І хоч Сполучені Штати останні роки досить послідовно нарощують підтримку України у протистоянні російській агресії, проте певної стратегії співпраці з Україною Білий дім не має, вважає Мельник.

Потєхін: політики США щодо України немає

Дональд Трамп – дуже слабкий організатор Білого дому, каже експерт-американіст, доктор історичних наук Олександр Потєхін.

І зовнішня політика – зовсім не в фокусі його уваги. Навіть навпаки: Трамп згортає співпрацю з тими країнами, з якими Сполучені Штати буцімто не мають життєво важливих інтересів, говорить Потєхін.

«Якщо розглядати трикутник США – Росія – Україна, то щодо Росії Трамп хоче дружби, добрих відносин. Хоча при цьому його адміністрація робить усілякі неприємні Москві речі. Та це не політика щодо України. Тому що політика передбачає, що має бути ціль і обрані засоби її досягнення. От щодо України цілі у США сьогодні немає. Це рухи вправо-вліво», – каже Потєхін.

І при цьому Київ називає своїм головним стратегічним партнером саме Вашингтон. Це від безвиході, вважає Потєхін – кращого союзника наразі немає.

Найкращі друзі України, екс-посол США Стівен Пайфер, колишній помічник державного секретаря США Дейвід Креймер та сенатор-республіканець Джон МакКейн зараз не мають такого впливу на Білий дім, як раніше. Тому посол України в США Валерій Чалий вибудовує діалог із надзвичайними зусиллями, тому що «немає з ким говорити і працювати», вважає Потєхін.

«Дуже важко працювати із Держдепартаментом. Тому що я ж бачу переляк посла Марі Йованович у Києві, бо вона не знає, як той чи інший крок буде оцінений керівництвом. А саме керівництво не знає, що вимагати від посла. Є якісь загальні речі: підтримка демократії, розвиток громадського суспільства. Але це не стратегічна програма», – додає експерт.

Трюхан: образа Трампа прослідковується досі

Свого часу Київ припустився помилки, обравши своїм фаворитом передвиборчих перегонів Гілларі Клінтон, каже український дипломат, директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів України Вадим Трюхан.

«І певний шлейф, образа Трампа прослідковується досі. Ще не відбувся державний візит Порошенка до США, а про візит Трампа чи навіть віце-президента до України можна тільки мріяти», – каже Трюхан.

І усі позитивні кроки Вашингтона щодо Києва (як-то запровадження санкцій проти Росії, надання джавелінів та підтримка безпекової галузі України) відбуваються не завдяки Трампові, а усупереч йому. Зокрема, через прихильний до Києва Конгрес США, каже дипломат.

Проте цього замало для плідної співпраці. І щоби відбувався переломний момент відносин між Києвом та Вашингтоном, слід піти на болючі кроки: скажімо, змінити посла України в США Валерія Чалого та міністра закордонних справ Павла Клімкіна, вважає Трюхан.