Трамп і Путін можуть зустрітися в Гельсінкі – ЗМІ

Зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна може пройти у столиці Фінляндії, Гельсінкі, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в адміністрації США.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів двох країн може відбутися 15 липня в австрійській столиці, Відні.

Офіційних підтверджень дати і місця зустрічі поки що немає.

27 червня в Москву прибуває радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Він має обговорити можливість зустрічі президентів двох країн і місце, де вона відбуватиметься.

Видання Politico відзначає, що Гельсінкі розташоване недалеко від Росії і у Путіна буде можливість повернутися в Москву на фінальний матч чемпіонату світу з футболу. Він пройде 15 липня.

9 червня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Трамп під час останньої телефонної розмови розглядали Відень як можливе місце проведення їхньої двосторонньої зустрічі. Водночас, за його словами, будь-яких конкретних домовленостей досі немає.

У березні Трамп повідомив, що його зустріч із Путіним може відбутися невдовзі, але відтоді відносини США і Росії далі погіршилися через конфлікт у Сирії і отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна і його дочки, в чому Захід звинуватив Москву.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону.