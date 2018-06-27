Що говорили радник Трампа і президент Росії після зустрічі в Москві

Візит до Москви радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона дає надію на покращення стосунків Росії та США, заявив російський президент Володимир Путін. Він сподівається, що після візиту Болтона сторони зможуть зробити перші кроки «до відновлення повноформатних стосунків» між двома країнами. Болтон, зі свого боку, також заявив, що хоче покращення у відносинах між Вашингтоном та Москвою. За його словами, президент США Дональд Трамп зацікавлений у досягненні стабільності. (Відео Reuters)