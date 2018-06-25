Радник Трампа прямує до Європи, щоб підготувати зустріч із Путіним

Радник з питань національної безпеки в адміністрації президента США Дональда Трампа Джон Болтон прибуває до Європи з візитом, одним із завдань якого є підготовка липневої зустрічі між американсьим лідером та російським президентом Володимиром Путіним.

Болтон планує 25–26 червня зустрітися з союзниками США в Лондоні та Римі, перш ніж їхати до Москви 27 червня.

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив у телевізійному інтерв’ю, показаному у вихідні, що Трамп може зустрітися з Путіним «у не надто віддаленому майбутньому». Ймовірним місцем проведення такої зустрічі є Відень, повідомляли високопосадовці.

За даними австрійських ЗМІ, представники США та Росії вже були у Відні, готуючи зустріч двох лідерів 15 липня.

Трамп планує відвідати саміт НАТО в Брюсселі 11–12 липня, а потім побувати у Великій Британії 13 липня.

Якщо Путін матиме переговори з Трампом 15 липня, йому доведеться швидко повернутися до Росії для участі в церемонії закриття чемпіонату світу з футболу, яка відбудеться того ж дня в Москві. Початок фінального матчу запланований на 17:00.