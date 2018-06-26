У НАТО не проти зустрічі Трампа й Путіна

Можлива зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відповідатиме політиці НАТО, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ​.

«НАТО вірить у діалог із Росією, ми зберігаємо подвійний підхід: потужне стримування й оборона поєднані з політичним діалогом», – сказав генсекретар 25 червня перед зустріччю Ради ЄС.

За його словами, Росія залишається сусідом НАТО, з яким потрібно говорити у намаганні поліпшити відносини. Проте якщо цього досягти не вдасться, то, за словами Столтенберґа, для НАТО важливо «керувати складними відносинами з Росією», збільшувати тиск і військову присутність.

За повідомленнями австрійської преси, влада Австрії готується до проведення зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна 15 липня у Відні.

9 червня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Трамп під час останньої телефонної розмови розглядали Відень як можливе місце проведення їхньої двосторонньої зустрічі. Водночас, за його словами, будь-яких конкретних домовленостей досі немає.

У березні Трамп повідомив, що його зустріч із Путіним може відбутися невдовзі, але відтоді відносини США і Росії далі погіршилися через конфлікт у Сирії і отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна і його дочки, в чому Захід звинуватив Москву.