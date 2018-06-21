Припущення, що Трамп може зустрітися з Путіним у липні в Європі, Білий дім ще не коментує

Під час свого європейського турне президент США Дональд Трамп у липні, ймовірно, проведе двосторонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Перебування Трампа у Європі включає саміт НАТО, де ключовою темою буде протидія російській войовничості, а також його візит до Великої Британії, яка окремо звинувачує Москву в агресивних діях.
Не ясно, чи ця зустріч буде до, чи після саміту НАТО й візиту до Сполученого Королівства. Очевидно, що для нас краще, якби це було опісляНеназваний британський урядовець у Times
Білий дім напередодні не коментував повідомлень на цю тему.
Із Москви російська агенція «Інтерфакс» повідомляє, що наступного тижня там очікують радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона «для приготування саміту».
11–12 липня президент Трамп братиме участь у зустрічах НАТО у Брюсселі, а 13 липня він буде у Британії.
Видання Times, посилаючись на неназвані «чільні джерела» у британському уряді, пише, що зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним напружує Лондон і що проведення такого саміту до переговорів із союзниками сприймали б негативно.
«Неясно, чи ця зустріч буде до, чи після саміту НАТО й візиту до Сполученого Королівства. Очевидно, що для нас краще, якби це було опісля… Це додає іншої динаміки і без того барвистому тижню», – цитує часопис урядовця.
Американські та британські неофіційні джерела припускають, що місцем зустрічі може бути Відень, де розташована штаб-квартира Організації з безпеки і співробітництва у Європі.
Випереджаючи ймовірне нове порушення президентом Трампом теми військових видатків країн-членів НАТО, британський міністр оборони Ґевін Вільямсон написав у Times, що «Європа не може сподіватися на те, що за її оборону відповідатимуть американські платники податків».
Багатьох західних оглядачів турбує не лише роздратованість Дональда Трампа фінансовим аспектом альянсу, а й те, що американський лідер неодноразово ставив під сумнів роль НАТО, хоча і казав, що змінював свою думку.
Президент Трамп завжди наголошував, що хоче зближення з Росією, і переважно відкидав критику Москви за втручання в американські вибори та за дії Путіна на міжнародній арені.
На минулому саміті країн «Групи семи» Дональд Трамп опинився на самоті із припущенням, що Росію було б добре повернути до організації.
Москву виключили з тієї групи 2014 року за російську анексію Криму.
Британський прем’єр-міністр Тереза Мей сказала, що про нормалізацію відносин з Москвою можна буде говорити тоді, коли президент Путін покаже, що готовий змінити свою політику.
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