Припущення, що Трамп може зустрітися з Путіним у липні в Європі, Білий дім ще не коментує

Під час свого європейського турне президент США Дональд Трамп у липні, ймовірно, проведе двосторонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перебування Трампа у Європі включає саміт НАТО, де ключовою темою буде протидія російській войовничості, а також його візит до Великої Британії, яка окремо звинувачує Москву в агресивних діях.

Не ясно, чи ця зустріч буде до, чи після саміту НАТО й візиту до Сполученого Королівства. Очевидно, що для нас краще, якби це було опісля

Білий дім напередодні не коментував повідомлень на цю тему.

Із Москви російська агенція «Інтерфакс» повідомляє, що наступного тижня там очікують радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона «для приготування саміту».

11–12 липня президент Трамп братиме участь у зустрічах НАТО у Брюсселі, а 13 липня він буде у Британії.

Видання Times, посилаючись на неназвані «чільні джерела» у британському уряді, пише, що зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним напружує Лондон і що проведення такого саміту до переговорів із союзниками сприймали б негативно.

«Неясно, чи ця зустріч буде до, чи після саміту НАТО й візиту до Сполученого Королівства. Очевидно, що для нас краще, якби це було опісля… Це додає іншої динаміки і без того барвистому тижню», – цитує часопис урядовця.

Американські та британські неофіційні джерела припускають, що місцем зустрічі може бути Відень, де розташована штаб-квартира Організації з безпеки і співробітництва у Європі.

Випереджаючи ймовірне нове порушення президентом Трампом теми військових видатків країн-членів НАТО, британський міністр оборони Ґевін Вільямсон написав у Times, що «Європа не може сподіватися на те, що за її оборону відповідатимуть американські платники податків».

Багатьох західних оглядачів турбує не лише роздратованість Дональда Трампа фінансовим аспектом альянсу, а й те, що американський лідер неодноразово ставив під сумнів роль НАТО, хоча і казав, що змінював свою думку.

Президент Трамп завжди наголошував, що хоче зближення з Росією, і переважно відкидав критику Москви за втручання в американські вибори та за дії Путіна на міжнародній арені.

На минулому саміті країн «Групи семи» Дональд Трамп опинився на самоті із припущенням, що Росію було б добре повернути до організації.

Москву виключили з тієї групи 2014 року за російську анексію Криму.

Британський прем’єр-міністр Тереза Мей сказала, що про нормалізацію відносин з Москвою можна буде говорити тоді, коли президент Путін покаже, що готовий змінити свою політику.