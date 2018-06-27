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27 Червень 2018, Київ 14:18
Новини | Міжнародні

Кремль: Путін прийме радника президента США Болтона

Джон Болтон 27 червня прибуває до Москви

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон 27 червня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він нагадав, що у Болтона сьогодні заплановані кілька зустрічей у Москві, в тому числі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, помічником президента Росії Юрієм Ушаковим і керівництвом Ради безпеки Росії.

Головною темою переговорів Болтона в Москві, як очікують, стане підготовка зустрічі президентів США і Росії, яка може відбутися вже в найближчі тижні.

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За підсумками переговорів у Москві ввечері 27 червня Болтон має назвати дату і місце проведення зустрічі президентів.

За повідомленнями ЗМІ, саміт може відбутися в Гельсінкі чи Відні 15 липня.

У березні Трамп повідомив, що його зустріч із Путіним може відбутися невдовзі, але відтоді відносини США і Росії далі погіршилися через конфлікт у Сирії і отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна і його дочки, в чому Захід звинуватив Москву.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону.

Путін і Трамп: результати переговорів (відео)
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Путін і Трамп: результати переговорів (відео)

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