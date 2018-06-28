Трамп і Путін зустрінуться в Гельсінкі 16 липня – Білий дім

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться 16 липня в столиці Фінляндії Гельсінкі, повідомляють у Білому домі.

«Двоє лідерів обговорять відносини між США і Росією і низку питань національної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Таку ж інформацію одночасно оголосили і в Кремлі.

Напередодні Трамп у Вашингтоні заявив, що зустріч, імовірно, пройде в Гельсінкі після саміту лідерів НАТО 11-12 липня, в якому він має взяти участь.

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За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном 27 червня заявив, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх відносин, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.