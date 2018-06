Визнання анексії Криму Трампом знищило б довіру до США – політолог

Численні оглядачі на Заході спантеличені та обурені тим, що президент США не став абсолютно відкидати можливість визнання Криму «частиною Росії». Як відомо, напередодні, відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим «частиною Росії», Дональд Трамп сказав: «Побачимо».

Зустріч президентів США та Росії відбудеться 16 липня у Фінляндії. Як раніше заявив сам президент США, Україна буде однією із тем розмови із Путіним.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп сказав, що зустріч із Володимиром Путіним буде «чудовою».

«Світ має почати жити дружно (The world has to start getting along – ред.)», – заявив Дональд Трамп, говорячи про теми спілкування із Путіним.

Суперечливо «розмита» позиція щодо Криму Трампа – який під час виборчої кампанії 2016 року заявляв, що не схвалює розголошення тодішнім президентом Обамою конкретних планів щодо урядових дій, закордонної або військової політики тощо – може бути витлумачена як спроба створити ситуацію невизначеності навколо майбутнього саміту із Путіним.

Між тим численні західні коментатори розкритикували президента США за те, що той прямо не відкинув можливість визнання Криму «російським».

Трампу дісталося навіть із аналітичного центру Heritage Foundation, який називають мозковим центром адміністрації США.

«Ось вам кілька фактів про Україну: Росія – це агресор; Україна – жертва; Крим належить Україні», – твітує Люк Коффі (Luke Coffey), директор Центру дослідження закордонної політики у Heritage Foundation.

«3 роки тому Володими Путін міг лише мріяти, що президент США буде говорити про виведення військ США з Німеччини, критикуватиме НАТО, запроваджуватиме торговельні тарифи проти союзників, а тепер він ще і каже, що зважує можливість прийняти анексію Криму Росією. Трамп перетворив фантазію Путіна на реальність», – твітує Браян Клаас, дослідник «Лондонської школи економіки».​

«Може, Трамп дасть Путіну зелене світло, щоб лишив собі Криму, а сам проголосить, що підтримав мир у світі?», – питає журналіст Стівен Ґрінхаус.

«Це просто неправильно. Коли СРСР окупував країни Балтії після Другої світової війни, США не стали легітимізувати окупацію. Так само треба ставитись і до окупації Криму», – пише безпековий коментатор Шерил Рофер.

Слова президента США можуть підштовхнути Росію до подальшої агресії, а саму Америку зробити парією, пише політолог Жасмін Муянович.

«Якщо визнання США може отримати щось настільки кричуще, як анексія Криму Росією та окупація нею східної України, то чому б Росії не вдертися до Балтії? Чому не захопити всю Грузію? Чому б підтримуваним Росією силам не спробувати те саме? Чому б Китаю не вдертися на Тайвань?», – пише Муянович.

Важко уявити собі будь-яку послідовну зовнішню політику наступного президента США, якщо Трамп визнає анексію Криму

«Важко уявити собі будь-яку послідовну зовнішню політику наступного президента США, якщо Трамп визнає анексію Криму. США б негайно втратили довіру та перетворились на, по суті, країну-вигнанця. Жодне їхнє забов'язання чи обіцянки більше не мали б ваги», – зазначає політолог.

Політичні опоненти Трампа взагалі побачили у розмитій фразі президента США черговий доказ того, що Кремль «контролює президента США» тощо.

З табору політичних опонентів лунають і репліки, які змальовують коментар президента як ледь не декларацію про визнання анексії Криму з боку США.

Між тим Девід Роткопф, експерт центру Carnegie, відзначає, що нещадна критика Трампа може мати зворотній ефект. Президента США, пише оглядач, нападки лише провокують, підштовхуючи буквально робити саме те, що його критиків злить найбільше.

«Мене дещо турбує (тобто я переконаний), що через те, що Трамп все сприймає особисто, то і такі речі, як зустріч з Путіним чи схвалення агресії щодо Криму, або виведення військ США з Німеччини, чи послаблення НАТО – він сприймає як «пішли ви» на адресу власних критиків, а не у стратегічному контексті», – пише Роткопф.

​Між тим єдине слово президента (його «побачимо» щодо Криму – ред.), який відомий тим, що публічно робить нестандартні для політиків заяви, не повинно відволікати від того, що адміністрація США на чолі із Трампом послідовно підтримує Україну і чітко заявляє про невизнання анексії Криму та вказує на відповідальність Росії за конфлікт на Донбасі.

Державний секретар США Майк Помпео цього тижня однозначно заявив, що США «відкидають окупацію Криму».

Раніше у травні державний секретар США наголосив, що на посаді голови ЦРУ побував з візитом на Донбасі та вважає незаконну анексію Криму Росією надзвичайно серйозним питанням.

Тоді відзначив, що Росія захопила п'яту частину України і США не можуть про це забути.