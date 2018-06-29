Путін навчить Трампа «історії» України? Екс-посол США у Росії поділився побоюваннями

Колишній посол США у Росії Майкл Макфол, який після завершення дипломатичної служби віднайшов себе у ролі популярного критика політики Дональда Трампа, заявив на своїй сторінці у Twitter про своє занепокоєння тим, що президент США може повірити інтерпретації української історії, яке йому під час особистої зустрічі запропонує президент Росії Володимир Путін.

«Я стурбований, що Путін дасть нашому президенту урок «історії» щодо відносин Росія-Україна і наш президент буде йому весь час кивати», – відзначив Макфол, коментуючи заяви, які прозвучали на російському телебаченні про те, що Путін на зустрічі з Трампом може особисто «просвітити» Трампа з приводу «фактів, які від нього приховували».

Раніше стало відомо про досягнення Вашингтоном та Москвою домовленості про зустріч Трампа та Путіна. Саміт президентів має відбутись 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі. Напередодні Трамп заявив, що на зустрічі, можливо, буде обговорюватись питання України.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі у четвер також висловив побоювання, що зустріч Трампа та Путіна може стати провісником зміни політики адміністрації Трампа щодо України.

Я запитав Помпео, чи погодиться Трамп на повернення Росії до «Групи семи», навіть без виведення російських військ з України. По суті, чи продамо ми Україну в обмін на щось інше від Росії?

«Вчорашні новини, здається, не звернули уваги на мій діалог із державним секретарем Помпео. Цей діалог має привернути увагу кожного демократа та республіканця, яким не байдужа Україна, і які стурбовані тим, що на зустрічі Трампа з Путіним може бути укладена угода. Я запитав Помпео, чи погодиться Трамп на повернення Росії до «Групи семи», навіть без виведення російських військ з України. По суті, чи продамо ми Україну в обмін на щось інше від Росії?», – твітував Мерфі.

«Відповідь Помпео звучала так: «Я переконаний, що я можу визначити перелік пунктів на які ми згодні, і ви погодитесь, що бажана ціль того варта». Мені здається, що на стіл покладено суверенітет України, що йдеться про повну зміну політики США», – поділився побоюванням Мерфі на сторінці у Twitter.

Мерфі виступав проти призначення Майка Помпео на посаду державного секретаря США, а у своїх запитаннях до Помпео у Сенаті назвав виконання Мінських угод передумовою повернення Росії до «Групи семи». Насправді ж, як звертають увагу експерти, повернення до «Групи восьми» прив'язане до повернення Росією Криму Україні.

Сам державний секретар США напередодні однозначно заявив, що США «відкидають окупацію Криму».

Раніше у травні державний секретар США наголосив, що на посаді голови ЦРУ побував з візитом на Донбасі, і вважає незаконну анексію Криму Росією надзвичайно серйозним питанням.

Тоді Помпео заявив, що Росія захопила одну п'яту частину України, США не можуть про це забути.

Між тим, попри запевнення з боку представників адміністрації та її численні рішучі кроки на підтримку України, противники Трампа апелюють до закидів про його буцімто співпрацю із Росією під час президентських виборів 2016 року.

«Ось чого я боюся щодо саміту: Путін отримає Україну, без спротиву США. Трамп отримає чергове втручання Росії у наші вибори у листопаді», – пише Норман Орнстін, дослідник American Enterprise Institute.

У США триває розслідування незалежного прокурора Мюллера щодо обставин втручання Росії у політичні процеси у США. Критики Трампа використовують сам факт цього розслідування для бездоказових заяв про буцімто змову штабу Трампа із Росією на виборах. Натомість у Республіканській партії називають слідство таким, що дестабілізує США і вимагають наведення результатів роботи.

Раніше американська розвідка дійшла висновку про те, що Росія втручалась у перебіг виборів у США на боці Трампа, але відкритим лишається питання, чи координувалось це втручання зі штабом Трампа.