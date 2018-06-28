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28 Червень 2018, Київ 19:18
Новини | Міжнародні

Столтенберґ про зустріч Трампа і Путіна: діалог не є свідченням слабкості

Єнс Столтенберґ: ми прагнемо до кращих відносин із Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вітає домовленість США та Росії про зустріч президентів країн Дональда Трампа та Володимира Путіна.

«Я вітаю майбутню зустріч президента Трампа і президента Путіна, тому що я вірю в діалог… Для мене діалог не є свідченням слабкості. Діалог є свідченням сили», – сказав Столтенберґ під час саміту ЄС у Брюсселі.

Він додав, що Альянс не хоче нової Холодної війни й ізолювати Росію.

«Ми прагнемо до кращих відносин», – зазначив Столтенберґ.

Зустріч Трампа і Путіна запланована на 16 липня. Вона має відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі.

За словами Трампа, президенти планують обговорити Україну, Сирію і «багато інших тем» на своїй першій окремій зустрічі.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном 27 червня заявив, що під час переговорів президенти можуть домовитися про спільну заяву, «яка б могла окреслити подальші кроки двох сторін і в контексті покращення двосторонніх відносин, і в контексті спільних дій на міжнародній арені, і в контексті забезпечення міжнародної стабільності й безпеки».

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.

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