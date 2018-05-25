«Росія анексувала одну п'яту частину України»: слова держсекретаря США як «дорожня карта»

(Рубрика «Точка зору»)

Державний секретар США Майк Помпео на слуханнях у Конгресі пообіцяв, що його країна ніколи не забуде про анексію Росією українського Криму. «Це дуже серйозне питання. Росія анексувала одну п'яту частину України, й ми ніколи не повинні забувати про те, що сталося», ‒ сказав він, відповідаючи на зауваження конгресмена Стіва Чебота.

Чебот зазначив, що частина світової спільноти занадто часто ігнорує вторгнення Росії в Україну та злочинну анексію Криму, і закликав Помпео надати цій проблемі більше звучання. І, як бачимо, Помпео погодився з ним і навіть посилив висловлену парламентарієм позицію.

І це ‒ не просто слова. Це тепер ‒ «дорожня карта» для кожного співробітника Держдепартаменту та інших державних інституцій США, що відповідають за зовнішню політику країни. Тому що у виступі держсекретаря йшлося про стратегічні пріоритети діяльності очолюваного Помпео відомства. Пріоритети, на які конгресмени мають виділяти гроші з бюджету. Простіше кажучи, Помпео говорить про те, на що мають йти гроші американських платників податків. А громадяни Сполучених Штатів не платять своїй державі дарма ‒ вони знають, що держава працює на їхню безпеку навіть тоді, коли йдеться про порушення права у віддалених від США регіонах світу.

Ось простий приклад з нашого нещодавнього спільного минулого ‒ історія про те, як отримали свободу країни Балтії і як в цьому прагненні їх підтримував цивілізований світ. США ніколи не визнавали анексії Радянським Союзом Латвії, Литви та Естонії та організували роботу їх диппредставництв у Вашингтоні. Але не тільки це. Коли створювалася корпорація Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, в Радіо Свобода внесли служби, що ведуть мовлення мовами народів СРСР, а в Радіо Вільна Європа ‒ служби, що вели мовлення мовами народів радянської «сфери впливу». Так ось, латиську, литовську та естонську службу внесли до складу Радіо Вільна Європа ‒ і не помилилися. Сьогодні цих служб на Радіо Вільна Європа вже немає, натомість Латвія, Литва та Естонія ‒ у вільній Європі. А колишній директор естонської служби Радіо Вільна Європа Тоомас-Хендрік Ільвес навіть став одним з найпопулярніших за всю новітню історію президентів Естонії. І не дивно: люди пізнавали його по голосу.

Так буде й з Кримом. Коли-небудь один з нових і затребуваних проектів української служби Радіо Свобода Крим.Реалії припинить своє існування, а сам Крим знову стане невід'ємною частиною демократичної України ‒ і, якщо хочете, вільної Європи, адже тепер уже черга України опинитися у вільній частині континенту. В усякому разі до того моменту, поки це не відбудеться, в Сполучених Штатах про анексію Криму не забудуть. Державний секретар США сказав про це відверто.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії