Окупація Криму спричинила серйозні порушення прав людини – Волкер

Окупація Криму Росією стала причиною серйозних порушень прав людини на півострові. Про це 8 травня на брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США заявив спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер.

Він вказав на незмінність політики США щодо окупованої української території: «Наша політика щодо Криму очевидна – ми не визнаємо зараз та не визнаємо в майбутньому здійснену Росією анексію Криму. Вторгнення Росії та окупація цього регіону призвели до серйозних порушень прав людини», – сказав американський дипломат.

Спецпредставник Держдепартаменту також наголосив щодо іншої неконтрольованої урядом частини території України, що «миротворчі сили ООН можуть розблокувати виконання Мінських угод і привести до відновлення контролю України над її територією».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.